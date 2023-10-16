Майстерні київських художників «БЖ-АРТ» можуть відключити від електроенергії

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Наталія Габрух
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У Києві можуть відключити від електроенергії майстерні київських художників «БЖ-АРТ». Рішення прийняло керівництво Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (НАОМА). Про це повідомляє художник Павло Бевза у соцмережах.

«В цей важкий час, коли всі єднаються заради спільної мети, намагаються допомогти Збройним Силам України, допомогти один одному, допомогти країні вижити, мені важко уявити, що чиясь зла воля хоче зруйнувати спільноту художників, яка працює і творить більше 25 років, більше чверті століття», — коментує Павло Бевза.

Члени Об'єднання художників «БЖ-АРТ» звернулись до т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва із проханням зберегти для митців можливість і надалі працювати у приміщеннях заради реалізації майбутніх мистецьких проєктів.

Митці сподіваються, що це «прикре непорозуміння, яке буде швидко вирішено без руйнівних наслідків». Під зверненням свої підписи поставили понад 70 осіб.

Дописувачі попереджають, що позбавлення електропостачання призведе до припинення робіт над творчими проєктами, що мають культурно-соціальне значення для України та завдасть непоправної шкоди сучасному українському візуальному мистецтву.

Раніше ми писали, що у Кам’янці-Подільському знищили мозаїку авторства відомого Подільського художника-монументаліста.

Фото: Наш Київ, Павло Бевза.

Опубліковано: 16 жовтня 2023
Бж БЖ-Арт
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