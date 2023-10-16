На Хрещатику незаконно розбирають будинок 1880 року

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Наталія Габрух
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На вул. Хрещатик, 48 розбирають памʼятку архітектури — будинок 1880 року. Він належав швейцарському підданому Целестину Верле. Про це повідомляє заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов у соцмережах.

Вчора волонтери в порядку моніторингу стану історичної забудови зафіксували порушення пам’яткоохоронного законодавства. Вони склали відповідні звернення до Національної поліції України. Втім, сьогодні роботи з демонтажу пам’ятки не припинилися.

Власнику будівлі неодноразово направлялися приписи Департаменту охорони культурної спадщини КМДА щодо припинення протиправних дій, але роботи продовжуються.

«За величезним будівельним рядном та рекламним банером на вулиці Хрещатик розбирають одну із останніх вцілілих після великої пожежі на Хрещатику в 1941 будівель», — пише Дмитро Перов.

Раніше ми писали, що у центрі Києва демонтували вітражні двері однієї з найстаріших аптек.

Фото: Дмитро Перов.

Опубліковано: 16 жовтня 2023
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