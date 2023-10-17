Студенти КПІ виступили проти муралу, який хочуть намалювати на стінах 9 корпусу

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Наталія Габрух
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Нещодавно адміністрація КПІ повідомила про намір нанести на фасад 9 корпусу мурал. Про це повідомляє депутатка Євгенія Кулеба.

У червні парк за 28 корпусом присвятили КПІшникам та КПІшницям, оборонцям України. Його назвали парк «Нескорених». Згодом після цього з’явилася ідея нанести патріотичний мурал на 9 корпусі. Виділить на це кошти та виконає роботи Соломʼянська РДА.

З’явилися перші ескізи, від яких студенти та студентки відмовилися, але після цього запропонували нові.

Загалом студенти і студентки КПІ взагалі не хочуть муралу. Вони з повагою ставляться до модерністської архітектури корпусу, окрім того вже створений парк «Нескорених».

«Я особисто вважаю, що потрібно призупинити створення будь-яких муралів до затвердження прозорої процедури із залученням експертів», — пише Євгенія Кулеба.

Петиція про тимчасовий мараторій на створення нових муралів вже майже набрала необхідні голоси.

Раніше ми писали, що кияни закликають розробити механізм затвердження муралів у місті.

Фото: Євгенія Кулеба.

Опубліковано: 17 жовтня 2023
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