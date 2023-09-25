Харків’янин створив застосунок, що допомагає зручніше донатити на ЗСУ

Харків’янин Анатолій Берчанов розробив безкоштовний геймифікований застосунок Donatta для донатів на ЗСУ.
Про це пише видання dev.ua.
До застосунку додали перевірені збори і структурували їх за категоріями. Також там можна бачити підраховану суму внесків, середні показники, аналітику й інформацію в графічному форматі.
За кожен донат користувач отримуватиме цифрові винагороди, що відрізнятимуться за рівнем складності. На їхній основі визначатимуть місце в рейтингу донатерів.
Кожен збір прив’язаний до банки з Monobank та містить посилання на детальну інформацію в соцмережах або на офіційному сайті.
Уся інформація про збір є публічною та доступною для самостійної перевірки кожним користувачем.
Застосунок уже можна завантажити в Apple Store та Google Play.
Фото: Donatta, Priscilla Du Preez/Unsplash