Харків’янин створив застосунок, що допомагає зручніше донатити на ЗСУ

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Ірина Маймур
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Харків’янин Анатолій Берчанов розробив безкоштовний геймифікований застосунок Donatta для донатів на ЗСУ.

Про це пише видання dev.ua.

До застосунку додали перевірені збори і структурували їх за категоріями. Також там можна бачити підраховану суму внесків, середні показники, аналітику й інформацію в графічному форматі.

За кожен донат користувач отримуватиме цифрові винагороди, що відрізнятимуться за рівнем складності. На їхній основі визначатимуть місце в рейтингу донатерів.

Кожен збір прив’язаний до банки з Monobank та містить посилання на детальну інформацію в соцмережах або на офіційному сайті.

Уся інформація про збір є публічною та доступною для самостійної перевірки кожним користувачем.

Застосунок уже можна завантажити в Apple Store та Google Play.

Фото: Donatta, Priscilla Du Preez/Unsplash

Опубліковано: 25 вересня 2023
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