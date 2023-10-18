У Львові на площі Ринок облаштують «доріжки доступності» для маломобільних людей

У Львові на площі Ринок облаштовують простір для маломобільних людей, яким важко пересуватися по нерівній бруківці.

Про це повідомили в міській раді.

Роботи почали з фасадної сторони Ратуші. Потім комунальники працюватимуть над іншими сторонами. Частину нерівної бруківки знімуть, відшліфують та повернуть на місце. Усі роботи проводитимуть за кошт українських та іноземних благодійників.

«Я неодноразово був свідком, коли люди на кріслах колісних пересувалися площею Ринок по нашій бруківці, а мені просто було соромно, тому що це була мука. Так само людина, яка йде на милицях і стане в нерівність, — це викликає шалені проблеми», — зазначив Садовий.

Наразі на площі Ринок є інклюзивне покриття, яке облаштували у 2015 році. Зараз це покриття не надто зручне, адже не йде суцільною смугою, а переривається на перехрестях, а також трамвайною колією.

«За прикладом європейських міст у центральній частині Львова на площі Ринок плануємо облаштувати безбар’єрні доріжки. Вони будуть розташовані без розривів по всій площі включно з переходами через трамвайні колії та безбар’єрним входом у Ратушу. Відтак до наявного покриття ми додамо систему переходів, яка забезпечить єдину мережу доступних смуг на площі Ринок», — зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

В управлінні архітектури та урбаністики зазначили, що, враховуючи норми інклюзивності, доріжки будуть завширшки 1,5 — 1,8 м., а їхня загальна площа складатиме 1,7 тис. м².

Також повідомляють, що втручання в інфраструктуру будуть мінімальні: частину мозаїки в межах цих смуг тільки замінять гладкою гранітною плиткою. Водночас чорна історична базальтова мозаїка залишиться — її перемостять у контексті напрямних смуг.

Раніше ми писали, що в Україні запустили портал із пошуку роботи для людей з інвалідністю.

Фото ілюстративне: Роман Балук