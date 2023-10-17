В Україні запустили портал із пошуку роботи для людей з інвалідністю

В Україні запустили портал «Працюй», що допомагатиме з працевлаштуванням людям з інвалідністю.

Платформу створив благодійний фонд «Асоціація інклюзивної країни».

На сайті «Працюй» роботодавці зможуть розміщувати вакансії, а люди з інвалідністю — подавати резюме та знаходити роботу.

Наразі на платформі опубліковано 16 вакансій від Lyft Ukraine, «ПриватБанк», «Київстар», Nestlé, агенції Skillers та Happy Monday.

Раніше ми писали, що впродовж кількох років у житлових будинках Львова встановили 38 підйомників для осіб з інвалідністю. Із них 5 облаштували цьогоріч.