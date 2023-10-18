У парку «Позняки» хочуть облаштувати систему поливу за 8,8 млн гривень

У парку «Позняки» в Дарницькому районі планують облаштувати систему поливу за 8,8 млн гривень.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

Замовником робіт є комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дарницького району.

Підрядника обиратимуть 24 жовтня. На цей день заплановані відкриті торги.

Зазначається, що облаштування системи поливу мають закінчити до кінця цього року.

Раніше ми писали, що Софійський собор хочуть відреставрувати за понад 79 млн гривень.

Фото: «Київзеленбуд»