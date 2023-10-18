У Києві збільшать штрафи за надбудовані балкони на історичних памʼятках

У Києві планують посилити відповідальність за надбудовані балкони на історичних будинках.

Про це виданню LIGA.Life повідомила очільниця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Наразі за самовільне встановлення балконів, дверей, терас чи добудов на пам’ятках уже штрафують, однак суми штрафів хочуть збільшити.

Як зазначає Соловйова, спочатку власник приміщення отримує припис, згідно з яким має прибрати прибудову. Якщо він не робить цього в зазначений час, то отримує штраф на суму 1700 грн для фізичної особи або від 17000 до 170000 грн для юридичної.

«Проте, ми ж розуміємо, що в розрізі шкоди, яка завдана місту, це дуже мало, адже ми втрачаємо пам’ятку. Тому зараз ми опрацьовуємо зміни до законодавства про охорону культурної спадщини, де мають бути збільшені суми штрафів», — зазначила очільниця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Наразі мешканців штрафуватимуть тільки за самовільне встановлення балконів на історичних будівлях або демонтаж чи заміну автентичних дверей і брам. Виносити приписи і штрафувати через самовільну заміну вікон на пластикові — поки не будуть.

Зазначається, що Департамент проситиме в КМДА про розширення штату інспекторів до 7–8 осіб, щоб своєчасно реагувати на всі порушення в місті.

Також Марина Соловйова додала, що в майбутньому за знищення важливих будівель та зміну їхнього фасаду можуть ввести кримінальну відповідальність. Однак це стане можливим, якщо Верховна рада ратифікує Нікосійську конвенцію.

Раніше ми писали, що у Львові пропонують підвищити штрафи за знищення мозаїк у 100 разів.