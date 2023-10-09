У Львові пропонують підвищити штрафи за знищення мозаїк у 100 разів

Львівська міська рада звернеться до Мінкульту щодо збільшення штрафів за руйнування пам’яток культури.

Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко, пише видання «Твоє місто».

Москаленко пропонує підвищити штрафи за руйнування пам’яток архітектури та цінних об’єктів у 100 разів.

«Штраф має складати не 1700 гривень, а 1 млн 700 гривень», — підкреслив заступник мера.

Також міська рада прийняла рішення про позначення мозаїк у Львові міжнародним пам’яткоохоронним знаком «Блакитний щит». Йдеться про ті твори, які перебувають у переліку цінних та є об’єктами культурної спадщини.

Емблему вже використовують у Львові. На ній міститься напис «Об’єкт культурної спадщини. Охороняється законом».

За словами керуючої справами виконкому, в. о. начальника управління охорони історичного середовища ЛМР Наталії Алєксєєвої, таке позначення підсилить інформування про цінність мозаїчних творів.

Раніше ми писали, що у Львові знищили унікальну мозаїку в будівлі видавництва «Вільна Україна».

Фото: Юрій Волощак, «Твоє місто»