На даху трамвайного депо у Вінниці облаштували сонячну електростанцію

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Ірина Маймур
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На даху трамвайного депо КП «Вінницька транспортна компанія» облаштували сонячну електростанцію потужністю 100 кВт.

Про це повідомила Вінницька міська рада.

Зазначається, що облаштування тривало 2 тижні. За цей час встановили 240 панелей загальною площею 1 150 метрів квадратних.

Встановлення електростанції дасть змогу зекономити значну частину електроенергії, яку споживає підприємство, та частково забезпечить його належну роботу під час ймовірного блекауту.

За підрахунками фахівців, СЕС скоротить споживання електроенергії із загальної мережі близько на 100 тисяч кВт*год у рік.

Раніше ми писали, що в Ірпені дитячу поліклініку обладнали сонячною електростанцією.

Фото: Вінницька міська рада

Опубліковано: 19 жовтня 2023
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