На Подолі будують 7-поверховий бізнес-центр: що там буде

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Ірина Маймур
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Підприємець Олександр Кардаков зводить 7-поверховий офісний центр на вулиці Костянтинівській.

Про це повідомляє dev.ua.

Будівництво планують завершити до кінця наступного року. Наразі зводять другий поверх.

Площа ділянки під новобудову складає 0.3642 га, а площа приміщень — 14 827,00 м².

Згідно з проєктом, споруда матиме під'їзд вантажного транспорту, великий паркінг, внутрішній дворик та сучасне бомбосховище. Також до офісного центру увійдуть складські та адміністративні приміщення і відкриті тераси.

Нова будівля зможе розміщувати понад 500 офісних працівників бізнесів Кардакова.

Раніше ми писали, що на території МАУП будують висотку замість реконструкції парку.

Фото: dev.ua

Опубліковано: 20 жовтня 2023
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