На Подолі будують 7-поверховий бізнес-центр: що там буде

Підприємець Олександр Кардаков зводить 7-поверховий офісний центр на вулиці Костянтинівській.
Про це повідомляє dev.ua.
Будівництво планують завершити до кінця наступного року. Наразі зводять другий поверх.
Площа ділянки під новобудову складає 0.3642 га, а площа приміщень — 14 827,00 м².
Згідно з проєктом, споруда матиме під'їзд вантажного транспорту, великий паркінг, внутрішній дворик та сучасне бомбосховище. Також до офісного центру увійдуть складські та адміністративні приміщення і відкриті тераси.
Нова будівля зможе розміщувати понад 500 офісних працівників бізнесів Кардакова.
Раніше ми писали, що на території МАУП будують висотку замість реконструкції парку.
Фото: dev.ua