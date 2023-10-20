На Подолі будують 7-поверховий бізнес-центр: що там буде

Підприємець Олександр Кардаков зводить 7-поверховий офісний центр на вулиці Костянтинівській.

Про це повідомляє dev.ua.

Будівництво планують завершити до кінця наступного року. Наразі зводять другий поверх.

Площа ділянки під новобудову складає 0.3642 га, а площа приміщень — 14 827,00 м².

Згідно з проєктом, споруда матиме під'їзд вантажного транспорту, великий паркінг, внутрішній дворик та сучасне бомбосховище. Також до офісного центру увійдуть складські та адміністративні приміщення і відкриті тераси.

Нова будівля зможе розміщувати понад 500 офісних працівників бізнесів Кардакова.

Раніше ми писали, що на території МАУП будують висотку замість реконструкції парку.

Фото: dev.ua