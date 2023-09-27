На території МАУП будують висотку замість реконструкції парку

У Голосіївському районі Києва на території Міжрегіональної академії управління персоналом будують висотку попри рішення Київради припинити оренду ділянки.

Про це повідомляє видання «СтопКор».

У паспорті об’єкта зазначено, що на 0,4 гектарах на території МАУП триває реконструкція парку Трипільської культури, з реставрацією скульптур та відновленням зелених насаджень, а також із будівництвом та експлуатацією адміністративно-навчального корпусу та гуртожитку.

Однак будівля, яку зводять за металевим огородженням, більше схожа на житлову багатоповерхівку.

Рішенням сесії Київради від 14 грудня 2021 року договір оренди ділянки з МАУП було розірвано.

Фото: СтопКор