Поліція відкрила кримінальне провадження через руйнування 100-річної лісопильні Сніжка

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження та руйнування лісопильні міщанина Сніжка 1902 року на вулиці Турівській, 29А.

Про це депутатці Київради Ксенії Семеновій повідомили в Київській прокуратурі, пише активіст Дмитро Перов.

«Повідомляю, що за фактом можливого незаконного проведення демонтажу зазначеної будівлі 10.10.2023 слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження № 12023100070002104 за ознаками кримінально правопорушення, передбаченого ч.2.ст. 298 КК України», — йдеться в оприлюдненому Перовим документі.

Нагадаємо, що лісопильня міщанина Сніжка є зразком традиційної забудови Подолу кінця XIX — поч. XX століть. Вона розташована в зоні регулювання забудови ІІ категорії історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» та пам'ятки ландшафту та історії «Історичний ландшафт київських гір».

Раніше ми писали, що 29 вересня на вулиці Турівській, 29А будівельники намагалися її демонтувати. За словами Перова, профільні відомства не надавали дозволів і погоджень на будівельні роботи, а контрольна картка на паркан прострочена. У співпраці з Департаментом територіального контролю міста Києва вдалося зупинити демонтаж. Екскаватор будівельники прибрали.

Фото: Дмитро Перов