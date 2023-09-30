На Подолі намагалися зруйнувати 100-річну лісопильню Сніжка: мешкаці зупинили демонтаж

29 вересня на вулиці Турівській, 29-А будівельники намагалися демонтувати лісопильню міщанина Сніжка, зразок традиційної забудови Подолу кінця XIX - поч. XX століть. Роботи зупинили завдяки місцевим мешканцям.

Про це повідомляє заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

За його словами, профільні відомства не надавали дозволів і погоджень на будівельні роботи, а контрольна картка на паркан прострочена. У співпраці з Департаментом територіального контролю міста Києва вдалося зупинити демонтаж. Екскаватор будівельники прибрали.

Перов підкреслює, що будівля лісопильні Сніжка знаходиться в зоні регулювання забудови ІІ категорії історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» та пам'ятки ландшафту та історії «Історичний ландшафт київських гір».

Лісопильня Сніжка до спроб демонтажу

У 2021 році будинок потрапив до переліку будівель , яким може загрожувати знищення або пошкодження.

Раніше ми писали , що будівельники без погодження з ЮНЕСКО почали демонтувати будинок на Рейтарській, 37, що є пам'яткою історії та архітектури. Вони встигли знищити фасад третього поверху. Після цього експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики визнала будинки на вулиці Рейтарська, 37 та 37а цілісною пам’яткою історії та архітектури . А активісти встановили там цілодобове чергування .

Фото: glavcom.ua, Дмитро Перов