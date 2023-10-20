Причали й дамби на Оболоні повернуть у власність Києва

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Ірина Маймур
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У власність громади Києва повернуть гідроспоруди вздовж Дніпра в Оболонському районі.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Ідеться про причали й дамби вздовж парку «Наталка», на півострові «Собаче гирло», на острові «Оболонський» та в межах прибережних смуг низки інших водних об’єктів Києва.

За інформацією прокуратури, у вересні 2021-го юрист-бізнесмен «на праві зберігання» зареєстрував майнові права на ряд гідротехнічних споруд загальною площею майже 150 тисяч квадратних метрів.

«При цьому, законодавством обмежено право щодо набуття фізичними та юридичними особами права власності на землі водного фонду. До них відносяться землі, зайняті островами, прибережними захисними смугами, гідротехнічними спорудами, забудова таких земель заборонена», — розповіли в прокуратурі.

Недобросовісний юрист-бізнесмен зареєстрував і продав майнові права на гідроспоруду площею майже 143 000 кв. м на острові «Оболонський», яка фактично є площею самого острова — 14,2982 га. Також було незаконно зареєстровано речові права на причал площею понад 4 000 кв. м вздовж парку «Наталка» та Оболонської набережної в місті Києві, берегоукріплення вздовж коси півострова — «Собаче гирло» площею понад 44 га й на інші гідротехнічні споруди в межах прибережних смуг водних об’єктів у Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах столиці.

Наявність реєстрації права власності на ці гідротехнічні споруди фактично надавала змогу недобросовісним особам набути майнові права на земельні ділянки громади Києва та розпоряджатись ними на власний розсуд.

Загалом правоохоронці направили до суду 7 позовів щодо скасування незаконної реєстрації прав на володіння гідроспорудами. Суд задовольнив позови. Наразі п’ять із семи гідроспоруд повернули громаді, ще два — у процесі.

Раніше ми писали, що історичну садибу Терещенків остаточно повернули у власність Києва.

Фото: Київська міська прокуратура

Опубліковано: 20 жовтня 2023
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