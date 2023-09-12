Історичну садибу Терещенків остаточно повернули у власність Києва

Історичну садибу Терещенків, що розташована на бульварі Тараса Шевченка, 34, остаточно повернули у власність міста.

Про це повідомила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

Велика Палата Верховного суду скасувала рішення судів першої та апеляційної інстанцій та постановила повернути будинок територіальній громаді Києва. До того ж Київраду зобов’язали усунути порушення щодо будівлі, що були виявлені під час розгляду справи.

«Це остаточне рішення Великої Палати, яке позитивно вплине на правозастосування загалом, тому що його потрібно буде враховувати під час розгляду подібних справ», — зауважила депутатка.

Будинок на Тараса Шевченка, 34/11 побудували протягом 1874 — 1875 в стилі еклектики та неоготики. Біля садиби також розташований двоповерховий дворовий флігель. Майже 40 років тут жила відома родина підприємців Терещенків.

У 2006 році будинок приватизувала компанія ВАТ «Центрелеватормлинбуд». Уся будівля з того часу належала новому власнику і призначалася під реконструкцію. Однак за 15 років споруду так і не відреставрували, вона перебуває в занедбаному стані.

Раніше ми писали, що у 2020 році Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив проєкт реконструкції садиби Терещенків під офісний центр, проте захисники будівлі виступили, адже це втручання в пам’ятку архітектури.

Зрештою у 2021 році Київська міська прокуратура подала в суд на «Центрелеватормлинбуд», аби визнати незаконним володіння садибою та повернути її в комунальну власність міста. 9 лютого Верховний Суд передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду України.