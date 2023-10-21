На Київщині для літніх переселенців відкрили «Чудо містечко»

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Наталія Габрух
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20 жовтня у Макарівській громаді відкрили «Чудо містечко» для переселенців похилого віку. Про це повідомив макарівський селищний голова Вадим Токар.

Містечко запрацювало для людей з півдня та сходу країни, де населені пункти зазнають жорстоких обстрілів.

Для потреб мешканців «Чудо містечка» на безоплатній основі передбачені: стоматологічна клініка, перукарські послуги, центр гарячого харчування та кінотеатр.

Проєкт вдалося втілити завдяки співпраці з американським благодійником Делл Лоєм Хенсеном, який є головним донором благодійного фонду «До України з любов'ю».

«Ми хотіли б виповнити якусь вашу мрію, повернути те, що було так безжально і жорстоко у вас вкрадено і дати відчуття справжнього дива», — прокоментував Лой Хенсен.

Раніше ми писали, що американський благодійник викупив ЖК у Софіївській Борщагівці для постраждалих від війни.

Фото: Вадим Токар.

Опубліковано: 21 жовтня 2023
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