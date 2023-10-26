У Києві створили мапу громадських вбиралень

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Валерія Гуржий
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З'явилася інтерактивна мапа київських громадських вбиралень.

Про це пише Dozorro.

Всього під час дослідження нарахували 179 громадських вбиралень.

Додається, що за будівельними нормами на кожну тисячу жителів населеного пункту має припадати одна громадська вбиральня. Тобто за нормами у столиці мало б бути не менше 3 тисяч громадських туалетів. Проте частково цю нестачу компенсують тим, що місцева влада зобов’язала безперешкодно пускати у свої вбиральні усі заклади громадського харчування. Щоб ними скористатися, не обов’язково щось купувати.

Також за допомогою BI Prozorro виявили, що на туалети в Києві йде не так і багато грошей. За останні вісім років через Prozorro витратили:

  • 22,1 млн грн на послуги з різного обслуговування вбиралень, зокрема миття;
  • 10,4 млн грн на ремонт і будівництво;
  • 1,2 млн грн на проєктування ремонтів та будівництв і супутні послуги.

Фото: TI-Ukraine

Опубліковано: 26 жовтня 2023
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