Міська рада Вестмінстера схвалила перетворення колишньої штаб-квартири The Beatles у Лондоні на семиповерховий культурно-виставковий простір, присвячений історії гурту. Відвідувачі зможуть піднятися на дах, де музиканти дали свій останній публічний концерт, однак проводити там живі виступи заборонять, пише The Guardian.

Йдеться про історичну будівлю за адресою Севіл-Роу, 3, у районі Мейфер. У 1968–1972 роках тут розташовувалася штаб-квартира The Beatles. У травні 2026 року компанія Apple Corps, заснована учасниками гурту, знову придбала будівлю й оголосила про плани відкрити її для публіки.

У майбутньому музеї представлять матеріали з архіву Apple Corps, відтворять студію звукозапису, у якій The Beatles працювали над альбомом Let It Be, облаштують кафе-бар у підвалі та магазин. Відвідувачам також відкриють доступ на дах. Там планують створити інтерактивну експозицію з використанням аудіовізуальних технологій.

Проєкт погодили з обмеженнями щодо шуму. Живі концерти на даху заборонять, а записану музику дозволять відтворювати лише з контрольованою гучністю.

Проти відкриття виступали представники місцевих кравецьких майстерень. Вони побоюються, що туристи створюватимуть шум і затори на вузьких тротуарах Севіл-Роу. Щоб уникнути черг, відвідування організують за попереднім бронюванням.

30 січня 1969 року Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Старр разом із клавішником Біллі Престоном дали на цьому даху концерт без попереднього анонсу. Він став останнім публічним концертним виступом The Beatles.

За оцінками Apple Corps, майбутній музей зможе приймати до 900 відвідувачів у будні та 1140 у вихідні. Відкриття заплановане на 2027 рік.

Пол Маккартні також надіслав листа членам міської ради, у якому розповів про особисте значення цієї будівлі. Вона з'явиться й у чотирьох майбутніх біографічних фільмах про The Beatles режисера Сема Мендеса, вихід яких запланований на 2028 рік.