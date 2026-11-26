24 листопада в Берліні у віці 87 років померла німецька супермодель Верушка, справжнє ім'я якої — Віра фон Лендорф. Вона була однією з найвідоміших моделей 1960-х років, пише Vogue.

Віра народилася 1939 року в Кенігсберзі, Східна Пруссія, у німецькій аристократичній родині. Її батька стратили 1944 року за участь у невдалій змові проти Адольфа Гітлера. Модельну кар'єру Верушка розпочала наприкінці 1950-х, коли навчалася мистецтва у Флоренції. У 1964 році вона переїхала до Нью-Йорка, де почала працювати під псевдонімом Верушка.

У 1960-х вона з'явилася на 13 обкладинках американського Vogue та стала однією з найбільш високооплачуваних моделей свого покоління. Співпрацювала з Річардом Аведоном, Ірвінгом Пенном, Горстом П. Горстом і Девідом Бейлі. Аведон називав її «найкрасивішою жінкою світу».

Верушка була відома здатністю кардинально змінювати зовнішність перед камерою. Вона експериментувала з макіяжем, зачісками та пластикою тіла, перетворюючи модні зйомки на своєрідні перформанси.

Одним із найвідоміших її образів стала фотографія 1968 року для французького Vogue, на якій вона позує в сафарі-жакеті зі шнурівкою від Іва Сен-Лорана. Автором знімка був італійський фотограф Франко Рубартеллі — її творчий партнер і коханий.

У 1966 році Верушка зіграла саму себе в короткій сцені фотосесії у фільмі Мікеланджело Антоніоні «Фотозбільшення» (Blow-Up).

У середині 1970-х модель зосередилася на мистецтві. Разом із німецьким художником Гольгером Трюльчем вона створювала фотографії з використанням бодіарту: її тіло розмальовували так, щоб воно зливалося з архітектурою або природним ландшафтом.

Верушка періодично поверталася до моди. У 71 рік вона вийшла на подіум під час показу Giles Deacon, а 2017 року знялася для лукбуку круїзної колекції Acne Studios 2018 року.