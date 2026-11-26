На 61-й Венеційській бієнале вперше визначили переможців за результатами голосування відвідувачів. Нагороди «Леви глядацьких симпатій» (Visitors’ Lions) отримали американський художник і скульптор Нік Кейв та національний павільйон Індії. Про це повідомили організатори 25 листопада.

Найкращим учасником головної виставки «У мінорних тональностях» (In Minor Keys) став Нік Кейв. У своєму проєкті Two Points in Time – At Once в Арсеналі він представив сім робіт, присвячених різним етапам переживання скорботи. Серед них — монументальна бронзова скульптура Amalgam (Origin), що зображує постать, із тіла якої проростають гілки з квітами та птахами.

У номінації «Найкраща національна участь» переміг павільйон Індії з виставкою «Географія відстані: спогади про дім» (Geographies of Distance: Remembering Home), яку курував Амін Джаффер. Експозиція об’єднала роботи п’яти художників і досліджувала вплив стрімкої урбанізації Індії на уявлення про дім, пам’ять і належність до певного місця.

Глядацькі нагороди запровадили після відставки міжнародного журі, яке мало присуджувати традиційні «Золоті» та «Срібні леви». У квітні п’ятеро членів журі заявили, що не розглядатимуть роботи Росії та Ізраїлю, оскільки лідери цих країн мають ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду. Згодом усі члени журі склали повноваження, а організатори передали право визначати переможців відвідувачам.

Голосування тривало з 9 травня до 22 листопада 2026 року. Взяти в ньому участь могли власники квитків, які відвідали обидва основні виставкові майданчики — Джардіні та Арсенал.