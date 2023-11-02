На проспекті Лобановського з’явиться регульований наземний перехід

На перетині проспекту Лобановського та вулиці Брожка облаштують регульований наземний перехід.

Про це повідомила депутатка Верховної Ради Анна Пуртова.

Перехід уже погодили з Патрульною поліцією Києва.

«Київ має стати інклюзивним, але цього разу вже не на словах. Це вимога наших військових, це вимога часу», — зазначила народна депутатка.

Раніше ми писали, що в Києві облаштують ще орієнтовно 10 наземних переходів. Встановлювати їх планують не точково, а системно по всьому місту.

Фото ілюстративне: «Твоє Місто»