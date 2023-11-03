У Харкові росіяни зруйнували 100-річну будівлю коледжу

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Ірина Маймур
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У Харкові через нічну атаку російських безпілотників пошкоджена будівля «Харківського коледжу транспортних технологій». Її збудували в 1915 році на вулиці Гольдбергівській.

Про це повідомляє «Суспільне Харків».

Росіяни частково зруйнували третій та другий поверхи.

«Цю будівлю розберуть, потім її будуть відновлювати. Рух трамваїв поки неможливо відкрити», — повідомив міський голова Ігор Терехов.

Наразі комунальники розчищають завали та демонтують конструкції, які можуть впасти з будівлі, також знімуть контактну мережу.

Будівлю коледжу звели в 1915 році, але навчання тут стали проводити з 1953 року. Раніше коледж ХТЗТ був відомий як «Харківський технікум залізничного транспорту».

Раніше ми писали, що Італія допоможе відновити Спасо-Преображенський собор в Одесі.

Фото: «Суспільне Харків»

Опубліковано: 03 листопада 2023
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