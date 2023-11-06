У Луцьку відремонтували модерністську будівлю: фото

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Наталія Габрух
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У Луцьку відремонтували Поліський лісовий офіс, зберігши первісний вигляд будівлі. Про це повідомили у блозі про урбаністику, історичне середовище і транспорт NE:Urban.

Проєкт реконструкції здійснювала студія leod’uk design.

У будівлі замінили вхідну групу, змінивши її колір на чорний. Ліхтарі замінили на більш сучасні, а кольорову плитку на безшовну сіру. Зміни відбулися і в ландшафтному дизайні. Замість самшитових кущів перед будівлею висадили дерева та багаторічні трави. Також зберегли радянське модерністичне панно з зображенням природи.

«Звичайно, є й недоліки: коричневі рами вікон, недолугий шлагбаум та відсутність лавок для відвідувачів, проте це легко можна виправити», — коментують у блозі NE:Urban.

Раніше ми писали, що у Чернівцях відремонтували вулицю Банкову.


Фото: NE:Urban.

Опубліковано: 06 листопада 2023
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