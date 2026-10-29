Серіал «Дипломатка» від Netflix продовжили на п'ятий сезон

Стримінговий сервіс Netflix офіційно оголосив про продовження політичного трилера «Дипломатка» на п'ятий сезон. Інформація про це з'явилася невдовзі після прем'єри четвертого сезону, який вийшов на платформі цього місяця, повідомляє Variety.

Деталі сюжету майбутнього сезону поки тримають у секреті. Стрічка продовжить тримати глядачів у напрузі навколо складних стосунків головних героїв: посолки Кейт Вайлер (Кері Рассел) та віцепрезидента Гейла Вайлера (Руфус Сьюелл), а також президентки Грейс Пенн (Еллісон Дженні) та Тодда Пенна (Бредлі Вітфорд).

Четвертий сезон завершився драматичним кліфгенгером. У центрі сюжету опинилися наслідки катастрофічної події, яка зруйнувала крихкий мир між США та Великою Британією, а також поставила під загрозу шлюб головної героїні.

Серіал став миттєвим хітом Netflix після дебюту у 2023 році. Перший сезон зібрав 173 мільйона годин перегляду за перші чотири тижні, а другий чотири тижні тримався у світовому топ-10. Четвертий сезон також швидко здобув популярність, посівши третє місце у Global Top 10 на другому тижні.