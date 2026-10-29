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У Києві відкрили «Сільпо» у стилі «Потойбіччя» — з кривими дзеркалами та міфічними персонажами

Ірина Маймур 29 жовтня 2026
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У Києві відкрили «Сільпо» у стилі «Потойбіччя» — з кривими дзеркалами та міфічними персонажами

У київському ТЦ Gorodok Gallery відкрили супермаркет «Сільпо», оформлений за мотивами ігрового світу «Потойбіччя» із застосунку мережі. У магазині з'явилися перевернуті арки, вигнуті дзеркала, міфічні персонажі та тематичні зони шести культів. Про це повідомила пресслужба мережі.

Щоб створити ефект потойбічного виміру, в оформленні використали оптичні ілюзії. Вивіски тут віддзеркалені, а дзеркала на колонах вигнуті так, ніби їхня поверхня стікає. Стіни прикрасили декоративними шторами, що нагадують театральну завісу.

У просторі оселилися персонажі «Потойбіччя». На вході відвідувачів зустрічає Великий Батат, а у відділі сирів розташувався його секретар Дорблюцифер. У зоні добірного алкоголю можна побачити Джина Толіка, а біля кас — Передбачника.

В оформленні також використали двері, що відсилають до «Відділу чорносливної магії» та «Парку атракціонів».

У застосунку «Сільпо» користувачі можуть приєднатися до одного із шести культів — команд за смаковими вподобаннями. Кожен культ має власного їдола, який збільшується залежно від того, наскільки активно його послідовники смакують їжу.

У магазині кожному культу присвятили окрему зону. Їхні їдоли визирають з-за декоративних штор, а поруч розмістили фрази з кодексів.

Для томатистів передбачили відділ овочів і фруктів, для багетоністів — випічку з хлібом і круасанами. Піцаносці можуть замовити піцу, лососянці — знайти свіжу рибу, а карамеліти — солодощі. Бурбоністам присвятили відділ добірного алкоголю.

Над реалізацією проєкту працювало дослідно-конструкторське бюро «Майстерня чудес».

Площа нового супермаркету становить 2080 м². Він розташований у ТЦ Gorodok Gallery на проспекті Степана Бандери, 23, і працює щодня з 8:00 до 22:00.

Фото надані пресслужбою «Сільпо»
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