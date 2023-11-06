Кияни вимагають ліквідувати незаконні парковки у центрі міста

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Наталія Габрух
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Жителі столиці вимагають від місцевої влади ліквідувати незаконні парковки у центрі міста. Йдеться про вулицю Жилянську, 43 та Михайла Задніпровського, 22А. Там авто розміщуються прямо на пішохідній зоні.

Кияни створили дві петиції, де закликають постійну комісію Київради з питань транспорту, зв’язку та реклами ліквідувати діючі паркувальні місця та прибрати звідти відповідні дорожні знаки та розмітку.

«КП «Київтранспарксервіс» вже понад два з половиною роки (точніше 29 місяців) відмовляється виконувати постанову Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів», якою передбачено заборону на розміщення та функціонування паркувальних майданчиків на тротуарах», – йдеться у петиціях.

Підтримати звернення можна за посиланнями: №12655 та №12656.

Раніше ми писали, що незаконний паркувальний майданчик біля Поштової площі заблокували бетонними плитами.

Фото: петиція.

Опубліковано: 06 листопада 2023
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