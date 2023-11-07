Біля «Золотих Воріт» відкрили шоурум Trip:Tych з нішевою парфумерією та прикрасами

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Наталія Габрух
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На вулиці Олеся Гончара, неподалік від станції «Золоті ворота» відкрився шоурум з українською нішевою парфумерією та прикрасами Trip:Tych. Про це повідомляє The Village Україна.

З квітня по жовтень цього року бренд був представлений у форматі поп-апу в готелі Bursa на Подолі. Згодом засновниця та креативна директорка бренду Анна Гончарова вирішила відкрити постійний шоурум, де будуть представлені всі косметичні засоби та прикраси.

«Весь простір виглядає так, як я собі його уявляла всі ці роки: в ньому дуже багато японських інтерʼєрних рішень, напевно, через моє бажання відвідати цю країну: замість пластику ми використали метал та дерево, зонували простір ширмами, додали паперові світильники, ротанговий стіл та подушки для сидіння», — коментує Анна Гончарова.

Усі прикраси розмістили на чорному столі, який креативна директорка бренду розробила та фарбувала самостійно. Це чокери та браслети з латуні з покриттям позолотою або нікелем.

Також у шоурумі можна купити тверді парфуми-прикраси, їх продають у багаторазових флаконах із латуні та срібла з підвісками, які можна носити на шиї, руці чи навіть сумці.

Крім цього, у продажу є парфумована лінія догляду, до якої входять гелі, лосьйони та туалетна вода.

Раніше ми писали, що польська мережа брендових речей зі знижками HalfPrice відкриє магазин в Україні.

Фото: The Village Україна.

Опубліковано: 07 листопада 2023
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