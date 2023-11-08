Громаді Києва повернули землі заказника «Совська балка» і парку «Совський парк»

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Ірина Маймур
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Прокуратура повернула громаді Києва земельну ділянку водного фонду по вулиці Петра Радченка. Вона входить в охоронну зону ландшафтного заказника «Совська балка» та парку відпочинку «Совський парк».

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що використання земель природно-заповідного фонду є обмеженим. Спірна територія становить особливе природоохоронне значення для району, є невід’ємним елементом екосистеми та перебуває під охороною держави. Вартість ділянки по вулиці Петра Радченка становить понад 390 млн гривень.

Прокурори звернулися до Господарського суду з позовом до суб’єктів господарювання про усунення перешкод у володінні та розпорядженні цією земельною ділянкою. Адже Київрада не передавала зазначені землі у власність чи користування будь-яким фізичним чи юридичним особам.

Суд повністю погодився з доводами прокурора та наданими доказами, які підтверджують здійснення на охоронюваних землях самовільного будівництва нежитлових споруд та незаконну реєстрацію права власності на них.

«Рішенням Господарського суду м. Києва позовні вимоги прокурора задоволено повністю — скасовано державну реєстрацію самовільно збудованих об’єктів. Товариство зобов’язано повернути земельну ділянку столичній громаді з приведенням у належний стан, тобто знесення цього майна», — зазначається в повідомленні прокуратури столиці.

Раніше ми писали, що причали й дамби на Оболоні повернуть у власність Києва.

Фото: Офіс генерального прокурора

Опубліковано: 08 листопада 2023
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