У Харкові станції метро почали прикрашати новорічними гірляндами

Комунальники прикрасили станцію харківського метро «Наукова» новорічними гірляндами. Про це повідомляє Суспільне Новини.

Загалом прикрасять 5 станцій, серед яких: «Університет», «Історичний музей», «Південний вокзал» та ще одна станція, назву якої тримають у секреті.

Також у метро встановлять новорічну ялинку. Роботи з установки прикрас планують завершити на початок грудня.

Раніше ми писали , що у КМДА розповіли, чи встановлять цього року у Києві головну ялинку.

Фото: Харківська міськрада, Суспільне Харків.