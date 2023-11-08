У Харкові станції метро почали прикрашати новорічними гірляндами

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Наталія Габрух
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Комунальники прикрасили станцію харківського метро «Наукова» новорічними гірляндами. Про це повідомляє Суспільне Новини.

Загалом прикрасять 5 станцій, серед яких: «Університет», «Історичний музей», «Південний вокзал» та ще одна станція, назву якої тримають у секреті.

Також у метро встановлять новорічну ялинку. Роботи з установки прикрас планують завершити на початок грудня.

Раніше ми писали, що у КМДА розповіли, чи встановлять цього року у Києві головну ялинку.

Фото: Харківська міськрада, Суспільне Харків.

Опубліковано: 08 листопада 2023
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