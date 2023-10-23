У КМДА розповіли, чи встановлять цього року у Києві головну ялинку

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Валерія Гуржий
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Головну ялинку на Софійській площі встановлять за умови відсутності форс-мажорів.

Про це повідомив керівник КМВА Сергій Попко, пише ТСН.ua.

За його словами, багато років поспіль на Софійській площі стоїть новорічна ялинка. Минулого року вона теж була.

"Попри усе – війну, обстріли, відключення світла. Традиції треба берегти. Звісно, якщо не буде форс-мажорів і нових обставин, то, на мою думку, ялинка має стояти. Але до будь-яких рішень потрібно завжди підходити із холодною головою. Тому давайте дочекаємося з чим ми підійдемо до зими", - зазначив він.

Фото: Unsplash\Morgane Le Breton

Опубліковано: 23 жовтня 2023
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