У КМДА розповіли, чи встановлять цього року у Києві головну ялинку

Головну ялинку на Софійській площі встановлять за умови відсутності форс-мажорів.

Про це повідомив керівник КМВА Сергій Попко, пише ТСН.ua.

За його словами, багато років поспіль на Софійській площі стоїть новорічна ялинка. Минулого року вона теж була.

"Попри усе – війну, обстріли, відключення світла. Традиції треба берегти. Звісно, якщо не буде форс-мажорів і нових обставин, то, на мою думку, ялинка має стояти. Але до будь-яких рішень потрібно завжди підходити із холодною головою. Тому давайте дочекаємося з чим ми підійдемо до зими", - зазначив він.

Фото: Unsplash\Morgane Le Breton