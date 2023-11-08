Застосунок «Укрзалізниці» інтегрували з «Дією» для боротьби з перекупами

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Наталія Габрух
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Відтепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку «Укрзалізниці» можна тільки з «Дія.Підписом». Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Це має вплинути на ситуацію з масовою перекупкою квитків на цьому та інших популярних міжнародних напрямках.

«"Укрзалізниця" продовжує системну боротьбу з перекупами квитків, щоб українці не переплачували вартості та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку "Укрзалізниці" можна лише з “Дія.Підписом”», — зазначив Михайло Федоров.

Купувати квитки зможуть тільки реальні користувачі. Верифікація акаунту через «Дію» підтвердить особу. Але якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки — після перевірки його заблокують. Ця людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій.

Також нова функція полегшить повернення квитків на міжнародні маршрути.

«Останнім часом для повернення міжнародних квитків треба було їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву та чекати на повернення коштів до пів року. Завдяки “Дія.Підпису” це в минулому. Все робитимете в застосунку УЗ за кілька секунд», — додає Михайло Федоров.

Верифікація акаунту через «Дія.Підпис» ставатиме доступною користувачам з усіма пристроями поступово, після оновлення застосунку.

Раніше ми писали, що у «Дії» запустять послугу «е-Підприємець»: хто зможе нею скористатися.

Фото: Віталій Носач.

Опубліковано: 08 листопада 2023
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