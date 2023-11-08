У «Дії» запустять послугу «е-Підприємець»: хто зможе нею скористатися

В Україні запустять проєкт «е-Підприємець», що включатиме 12 послуг для бізнесу.

Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Напередодні уряд підтримав запуск проєкту.

На старті послуга «е-Підприємець» буде доступна тільки для деяких видів діяльності, зокрема:

салонів краси;

кафе;

точок продажу.

Як зазначив віцепремʼєр, послугою зможуть скористатися не лише новостворені ФОПи, а й дійсні бізнеси.

«Важливо, що е-Підприємець матиме потужний антикорупційний ефект. Замість походу до установи з конвертом — заповнюйте заяву онлайн», — зауважив Федоров.

Які саме 12 послуг будуть доступні бізнесу:

держреєстрація фізособи-підприємця;

держреєстрація змін до відомостей про ФОП у реєстрі;

подання повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка;

реєстрація платником єдиного податку;

реєстрація платником податку на додану вартість;

реєстрація реєстратора розрахункових операцій та програмного РРО, а також пошук фіскального чека;

реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з пожежної безпеки;

подання інформації про попит на робочу силу, тобто вакансії;

держреєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

видача дозволу на роботи підвищеної небезпеки та початок експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;

відкриття банківського рахунка.

Раніше ми писали, що відтепер у «Дії» можна сплатити штраф за адміністративне порушення.

Фото: «Дія»