У «Дії» запустять послугу «е-Підприємець»: хто зможе нею скористатися

В Україні запустять проєкт «е-Підприємець», що включатиме 12 послуг для бізнесу.
Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Напередодні уряд підтримав запуск проєкту.
На старті послуга «е-Підприємець» буде доступна тільки для деяких видів діяльності, зокрема:
- салонів краси;
- кафе;
- точок продажу.
Як зазначив віцепремʼєр, послугою зможуть скористатися не лише новостворені ФОПи, а й дійсні бізнеси.
«Важливо, що е-Підприємець матиме потужний антикорупційний ефект. Замість походу до установи з конвертом — заповнюйте заяву онлайн», — зауважив Федоров.
Які саме 12 послуг будуть доступні бізнесу:
- держреєстрація фізособи-підприємця;
- держреєстрація змін до відомостей про ФОП у реєстрі;
- подання повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка;
- реєстрація платником єдиного податку;
- реєстрація платником податку на додану вартість;
- реєстрація реєстратора розрахункових операцій та програмного РРО, а також пошук фіскального чека;
- реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з пожежної безпеки;
- подання інформації про попит на робочу силу, тобто вакансії;
- держреєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
- видача дозволу на роботи підвищеної небезпеки та початок експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;
- відкриття банківського рахунка.
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Фото: «Дія»