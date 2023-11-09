У Львові демонтували три радянські пам’ятники з «Пагорбу слави»

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Ірина Маймур
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У Львові демонтували три радянські скульптури з «Пагорбу слави». Це «Мати-Батьківщина», «Воїн із прапором» та «Присяга».

Про це повідомляє Суспільне.

Як зазначають кореспонденти видання, скульптури не були закріплені на монументі. Демонтаж тривав майже годину.

Пам’ятники вже перевезли до Музею тоталітарних режимів «Територія терору». Вони увійшли до колекції артефактів періоду радянської окупації відповідно до рішення виконкому.

Раніше ми писали, що в Києві демонтували більшість пам’ятних об’єктів комуністичного періоду: на черзі пам’ятники Пушкіну та Щорсу.

Фото: Суспільне Львів

Опубліковано: 09 листопада 2023
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