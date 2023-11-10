Київрада захистила від забудови майже 30 га землі: там облаштують парки і сквери

Київрада надала «Київзеленбуду» дозволи на постійне користування ділянками у 29,9 га. Там облаштують парки та сквери.

Це убезпечить землі від потенційної забудови, повідомили в КМДА.

Які саме зелені зони захистили

Голосіївський район:

у селищі Чапаєвка, вздовж Столичного шосе (на схилах Лисої гори), на вул. Володимиро-Либідській, вздовж вул. Кишинівської та вул. Азовської, на просп. Голосіївському, 96, на вул. Новопирогівській, 29.

Дніпровський район:

на вул. Будівельників, 40 (між вул. Гетьмана Павла Полуботка та просп. Броварським).

Подільський район:

на вул. Красицького, на вул. Боричів Тік, 17, 19, 21.

Солом’янський район:

на вул. Клінічній, на вул. Кадетський Гай, вздовж вул. Кишинівської та вул. Бориса Гаріна, між будинками № 34, 36 та 38 на вул. Вадима Гетьмана, на вул. Романа Ратушного, 8-А, на вул. Миколи Амосова.

Дарницький район:

на вул. Євгенія Харченка, 47-А, на вул. Лісній, 1.

Святошинський район:

вздовж будинків № 79, 77/1, 75/2 на просп. Берестейському, вздовж будинку № 13 на просп. Академіка Палладіна.

Шевченківський район:

біля будинків № 61, 61-А, 61-Б, 61-Б на вул. Данила Щербаківського та будинку 9 на вул. Стеценка, на вул. Саксаганського, 118.

Крім цього, Київрада закріпила за лісопарковими господарствами 694,5 га лісових зон.

«Таким чином, юридичне оформлення цих земельних ділянок унеможливлює їх подальше перепрофілювання», — зазначив заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Раніше ми писали, що вікові дуби на Святошині оголосили ботанічною пам’яткою природи «Два брати».