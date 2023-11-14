Замовник будівництва заперечує, що веде роботи у Солом’янському ландшафтному парку

ТОВ «Смарт-Девелопмент», яке є замовником будівництва апарт-комплексу CitiZen поблизу Солом’янського ландшафтного парку заявляє, що будівництво об'єкта ведеться в непарковій зоні.

За словами представників замовника будівництва, ця ділянка, призначена для будівництва. Там з 1965 року розташовувалось автотранспортне підприємство (гаражі та СТО). Згодом ТОВ «Смарт-Девелопмент» отримали МУО (містобудівні умови та обмеження), а також дозвіл на виконання будівельних робіт.

Як відомо, у жовтні через будівництво комплексу CitiZen біля Солом’янського ландшафтного парку почало руйнуватись асфальтне покриття , частина якого тоді зʼїхала в котлован.

У ТОВ «Смарт-Девелопмент» заявляють, що роботи з усунення наслідків зсуву ґрунту тривають. Схил укріплений забудовником відповідно письмових рекомендацій КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» (КП «СУППР»), та УЗН Солом'янського району, що являється балансоутримувачем Ландшафтного парку.

«Наразі виконується підготовка до робіт з відновлення пішохідних доріжок. Вони будуть виконані в найближчі дні за сприятливих погодних умов», — повідомляють у ТОВ «Смарт-Девелопмент».

Також забудовник видаляв зелені насадження поблизу території будівельного майданчика. У ТОВ «Смарт-Девелопмент» запевняють, що видалення насаджень (кущів, порослі, сухостою, самосіву тощо), за які сплачена відновлювальна вартість згідно акту, відбувається виключно на території будівельного майданчика, який не є територією парку. За словами замовника будівництва про це свідчать кадастрові номери земельних ділянок відведених під будівництво.

Раніше ми писали, що кияни закликають міську владу розірвати договір оренди земельної ділянки, укладений між Київською міською радою та ТОВ «Смарт-Девелопмент», та повернути частину зеленої зони, яка перебуває в межах земельної ділянки, Солом’янському ландшафтному парку.

Вони заявляють, що за роки свого існування Солом’янський ландшафтний парк втратив близько 5 га своєї площі, а рішення по кадастровій справі № К- 32678 щодо відведення земельної ділянки для експлуатації парку досі не прийняте.