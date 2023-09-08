Кияни закликають припинити будівництво ЖК біля Солом'янського парку – петиція

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Валерія Гуржий
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Кияни закликають міську владу розірвати договір оренди земельної ділянки, укладений між Київською міською радою та ТОВ «Смарт-Девелопмент», та повернути частину зеленої зони, яка перебуває в межах земельної ділянки, Солом’янському ландшафтному парку.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті КМДА.

Зазначається, що за роки свого існування Солом’янський ландшафтний парк втратив близько 5 га своєї площі, а рішення по кадастровій справі № К- 32678 щодо відведення земельної ділянки для експлуатації парку досі не прийняте.

Менш ніж за добу петиція набрала понад 1800 підписів з необхідних 6 тис.

Раніше ми писали, що впритул до Солом’янського ландшафтного парку по вулиці Шаповала 1 – 3 нещодавно відновили будівництво апарт-комплексу CitiZen. 7 вересня, там вже почали рити котлован.

Опубліковано: 08 вересня 2023
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