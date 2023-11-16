Uklon запустив новий клас таксі, який може їхати смугами громадського транспорту

В українському онлайн-сервісі таксі Uklon з’явився новий клас автомобілів «Експрес», що зможуть їхати смугами для громадського транспорту.

Про це компанія оголосила 15 листопада, повідомляє LIGA.net.

Водії класу «Експрес» мають ліцензії на внутрішні перевезення пасажирів на таксі, а це дає їм змогу пересуватися смугами громадського транспорту. На даху авта обовʼязково має бути розпізнавальна шашка таксі.

«Під час тестування ми заміряли його ефективність — на великих дистанціях різниця в часі, як порівняти з іншими нашими класами авто, може перевищувати 30 хвилин», — розповів операційний директор Uklon Вадим Іщенко.

«Експрес» наразі доступний лише в столиці, однак його планують поширити й на інші міста.

Сьогодні в Києві понад 450 автівок нового класу «Експрес». Серед них — Ford Focus, Toyota Corolla, Hyundai Sonata тощо. Більшість із них мають наліпки з інформацією щодо класу.

Як зазначають в Uklon, середня вартість поїздки буде «трохи вища за середню вартість» поїздки класом «Комфорт».

Раніше ми писали, що Uklon готується запустити сервіс доставки їжі.

Фото: Uklon