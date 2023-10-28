Uklon готується запустити сервіс доставки їжі

Сервіс таксі Uklon готується до запуску нової послуги з доставки їжі. Про це, посилаючись на курʼєрів-тестерів, пише «Forbes Україна». Нова функція буде частиною додатку Uklon.

«Сам додаток за функціоналом схожий на Glovo, за дизайном – на Bolt Food», — коментує тестувальник сервісу.

В пресслужбі Uklon повідомляють, що проєкт перебуває на стадії розробки. Деталей і строків запуску не розкривають, але курʼєри вважають, що це може статися вже в середині листопада в Києві.

За словами одного з тестувальників, після запуску Uklon планує найняти приблизно 200 кур’єрів.

Одним із можливих майбутніх ресторанів у додатку Uklon може стати американська мережа фастфудів KFC.

Доставка – не нова послуга для Uklon. З 2020 року сервіс дозволяє замовити авто для перевезення по місту пакунків, документів тощо. Послуга доступна як для пасажирів, так і для корпоративних клієнтів у 27 містах України.

Раніше ми писали , що у Києві запрацювало безкоштовне таксі для поранених військовослужбовців на візках.

Фото: Depositphotos.