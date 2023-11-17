Студенти Projector Institute оновили айдентику КНУ імені Тараса Шевченка

Студенти Projector Institute оновили й осучаснили візуальний стиль КНУ імені Тараса Шевченка. Відтепер у вишу є оновлений логотип, систематизовані емблеми, урізноманітнені кольори та ілюстрації.
Авторами айдентики стали Олександра Єфимчук, Ілля Косюк, Марта Щигольська й Олексій Юрченко.
Основним запитом вишу було оновити систему айдентики так, аби привабити абітурієнтів і водночас дати студентам відчуття причетності до спільноти. Університет мав попередню айдентику, однак через свою масштабність, велику кількість інститутів, факультетів та корпусів, її треба було систематизувати й осучаснити.
Бажання зберегти історичну цінність та актуальність вишу з понад двохсотрічною історією втілили студенти команди «1834» (саме цього року заснували Університет). Основна ідея їхнього проєкту полягала у підтримці концепції університету як основи для розвитку особистого і професійного росту, де випускники стають творцями сучасної української історії.
Під час роботи студенти взаємодіяли з представниками університету, проводили стратегічні й дизайнерські сесії, відвідували музейні експозиції університету та аналізували його наявний стиль.
Особливу увагу приділили таким складовим:
Оновлену айдентику вже презентували в Університеті. Тепер команда вишу впроваджуватиме зміни на практиці.
Раніше ми писали, що в Києві показали нову айдентику Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Фото: Projector Institute