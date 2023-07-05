У Києві показали нову айдентику Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

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Ірина Маймур
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У Києві представили новий стиль візуальної комунікації Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Проєкт реалізувала дизайн-агенція «Підвал 42».

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Розроблення дизайну відбувалася без залучення бюджетних коштів.

Як зазначили співзасновники дизайн-агенції «Підвал 42» Олександр Біленко та Владислав Рибалко, створюючи айдентику Департаменту, вони закладали такі принципи:

  • візуальна комунікація має бути інклюзивною, простою і щирою;
  • усі матеріали, на яких з’являється логотип Департаменту, мають бути максимально екологічними;
  • дизайн передбачає мінімалізм та багато білого простору.

Фото: КМДА

Опубліковано: 05 липня 2023
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