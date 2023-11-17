У парку «Кіото» прибрали оборонні споруди: як він тепер виглядає

У парку «Кіото» в Деснянському районі прибрали оборонні споруди, які встановили на початку повномасштабного вторгнення рф.

Про це повідомляє Деснянська РДА.

Зазначається, що в парку засипали окопи і бліндажі.

До того ж протягом літа та осені комунальники провели значну роботу з відновлення екологічного стану зелених зон парку. Там оновили 8700 квадратних метрів газону та переклали 512 квадратних метрів фем-плитки на пішохідних доріжках.

Раніше ми писали, що в Чернівцях реконструювали сквер Дня вишиванки.

Фото: Деснянська РДА