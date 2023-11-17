У Чернівцях реконструювали сквер Дня вишиванки: як він тепер виглядає

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Ірина Маймур
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У Чернівцях відкрили оновлений сквер Дня вишиванки на Соборній площі.

Реконструкція тривала майже пів року, повідомляє видання «Молодий буковинець».

На роботи витратили п’ять мільйонів гривень. Їх виділили меценати.

На території скверу є дитячий майданчик, зелена зона, багато лавок різних типів та смітників для роздільного сортування.

Замість асфальту доріжки поклали бруківку. Додали місця для паркування велосипедів.

Окрім цього, по всьому скверу розташували ліхтарі з узорами вишиванки. На них розмістили QR-коди, відсканувавши які, можна дізнатися про вишиванку кожного регіону України.

Раніше ми писали, що у Дніпровському районі Києва облаштували новий сквер з артоб’єктами.

Фото: molbuk.ua

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Опубліковано: 17 листопада 2023
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