У Чернівцях реконструювали сквер Дня вишиванки: як він тепер виглядає

У Чернівцях відкрили оновлений сквер Дня вишиванки на Соборній площі.

Реконструкція тривала майже пів року, повідомляє видання «Молодий буковинець».

На роботи витратили п’ять мільйонів гривень. Їх виділили меценати.

На території скверу є дитячий майданчик, зелена зона, багато лавок різних типів та смітників для роздільного сортування.

Замість асфальту доріжки поклали бруківку. Додали місця для паркування велосипедів.

Окрім цього, по всьому скверу розташували ліхтарі з узорами вишиванки. На них розмістили QR-коди, відсканувавши які, можна дізнатися про вишиванку кожного регіону України.

Раніше ми писали, що у Дніпровському районі Києва облаштували новий сквер з артоб’єктами.

Фото: molbuk.ua