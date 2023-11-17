У Чернівцях реконструювали сквер Дня вишиванки: як він тепер виглядає

У Чернівцях відкрили оновлений сквер Дня вишиванки на Соборній площі.
Реконструкція тривала майже пів року, повідомляє видання «Молодий буковинець».
На роботи витратили п’ять мільйонів гривень. Їх виділили меценати.
На території скверу є дитячий майданчик, зелена зона, багато лавок різних типів та смітників для роздільного сортування.
Замість асфальту доріжки поклали бруківку. Додали місця для паркування велосипедів.
Окрім цього, по всьому скверу розташували ліхтарі з узорами вишиванки. На них розмістили QR-коди, відсканувавши які, можна дізнатися про вишиванку кожного регіону України.
Раніше ми писали, що у Дніпровському районі Києва облаштували новий сквер з артоб’єктами.
Фото: molbuk.ua