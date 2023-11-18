Український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вийде на Netflix

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вийде на стримінговому сервісі Netflix 1 грудня. Про це повідомляють у соцмережах сервісу.

Як відомо, мультфільм став найкасовішим анімаційним проєктом, зібравши в українському та світовому прокаті $20 млн. В Україні «Мавка» встановила рекорд серед національних фільмів за касовими зборами та за кількістю проданих квитків. Також мультфільм став найуспішнішим анімаційним релізом в українському кінопрокаті, випередивши картини Disney та Pixar.

Крім того, автори мультфільму «Мавка. Лісова пісня» анонсували продовження анімаційної стрічки та повнометражний ігровий фільм для аудиторії 12+. Продовження створюватимуть у співпраці з французькою анімаційною студією TeamTo.

Раніше ми писали, що мультфільм «Мавка. Лісова пісня» здобув нагороду на італійському фестивалі анімації.

Фото: «Мавка. Лісова пісня».