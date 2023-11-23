На Оболоні збудують дитячий садочок з укриттям

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Ірина Маймур
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В Оболонському районі Києві розпочали будівництво нового комунального дитячого садочку з укриттям.

Заклад зведуть на вулиці Попова, 7, повідомив депутат Київської міськради Богдан Чорній.

Наразі триває демонтаж старої аварійної будівлі, на місці якої збудують садочок. Він триватиме до до кінця листопада.

Уже відкоригували й розробили проєктну документацію, провели відповідні фахові експертизи та отримали дозвільну документацію на будівництво.

Як зазначив Чорній, мікрорайони Куренівка та Пріорка мають дефіцит вільних місць у дитячих садочках. Тому батьки змушені шукати інші локації. Це пов’язано з великою кількістю переселенців, а також із тим, що деякі дитсадки зачинилися через відсутність облаштованих бомбосховищ, а частина працювала не на повну потужність через брак місць в укриттях.

Раніше ми писали, що в Бучі збудують нову школу й дитсадок.

Фото: Богдан Чорній

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Опубліковано: 23 листопада 2023
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