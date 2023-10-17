У Бучі збудують нову школу й дитсадок: як вони виглядатимуть

Українська студія архітектури та дизайну інтер’єрів Martins презентувала проєкт нової школи й дитсадка в Бучі.

Будівництво закладів обійдеться у 18 млн євро. До фінансування долучаться литовські інвестори.

Площа освітнього закладу становитиме 14 600 кв. метрів. Там навчатимуться до 880 дітей.

Фахівці з Martins працювали над дизайном приміщень. Натомість за архітектуру відповідала литовська студії 2L Architects разом з українцями BAUST architects.

Як зазначають у Martins, вони прагнули створити гендерно-нейтральний простір, який би не заважав дітям йти власним шляхом до розвитку.

Проєкт передбачає встановлення мобільних парт, які можна рухати. Це дасть змогу швидко змінювати розташування учнів для командних проєктів.

Архітектори уникали перенасичення кольорами й деталями в класах, які відвертають увагу дітей від навчання. Водночас рекреаційні зони (бібліотеку, кімнату відпочинку, актові зали та спортивні зони) зробили максимально сприятливими для активного відпочинку, комунікації та соціалізаціі.

Фото: візуалізації Martins studio