Графіті Бенксі, створені в Києві, Ірпені й Бородянці, оцифрують і розмістять у віртуальній галереї

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Ірина Маймур
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Графіті британського художника Бенксі, які були написані в Києві, Ірпені та Бородянці, оцифрують та розмістять у віртуальній галереї.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Проєкт із цифровізації «НУАРТ» (Новий Український АРТ) презентували в Києві 22 листопада. Фахівці вже провели фотометрію та просканували об'єкти культури.

Нині завершують роботу над сайтом проєкту і розміщенням цифрових 3D-версій графіті у віртуальній галереї. Незабаром сайт стане доступним для широкого загалу.

У МКІП зазначають, що завдяки сучасним AR/VR-технологіям не лише створять умови для збереження робіт Бенксі, а і збільшать кількість аудиторії, що зможе побачити стінописи.

Раніше ми писали, що на Позняках зʼявився мурал, присвячений воїнам-добровольцям.

Фото: МКІП

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Опубліковано: 23 листопада 2023
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