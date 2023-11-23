Графіті Бенксі, створені в Києві, Ірпені й Бородянці, оцифрують і розмістять у віртуальній галереї

Графіті британського художника Бенксі, які були написані в Києві, Ірпені та Бородянці, оцифрують та розмістять у віртуальній галереї.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Проєкт із цифровізації «НУАРТ» (Новий Український АРТ) презентували в Києві 22 листопада. Фахівці вже провели фотометрію та просканували об'єкти культури.

Нині завершують роботу над сайтом проєкту і розміщенням цифрових 3D-версій графіті у віртуальній галереї. Незабаром сайт стане доступним для широкого загалу.

У МКІП зазначають, що завдяки сучасним AR/VR-технологіям не лише створять умови для збереження робіт Бенксі, а і збільшать кількість аудиторії, що зможе побачити стінописи.

Раніше ми писали, що на Позняках зʼявився мурал, присвячений воїнам-добровольцям.

Фото: МКІП