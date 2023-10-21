На Позняках зʼявився мурал, присвячений воїнам-добровольцям

На Позняках за адресою вулиця Анни Ахматової, 4 з’явився новий мурал, присвячений воїнам-добровольцям. За основу взяли фото командира добровольчого батальйону ОУН Олексія Мовчана з позивним «Тінь». Про це повідомляє видання «Вечірній Київ».
Муралісти Віталій Гідеван і Олена Нойна впродовж трьох тижнів працювали на висоті 50-х метрів над стінописом.
За словами художниці, мурал нагадуватиме цивільним, що за кожен наш мирний день військові платять своєю кровʼю.
Автори муралу розповідають, що зобразили військового добровольчого батальйону ОУН Олексія Мовчана з позивним «Тінь». Цей кадр зробили за кілька хвилин до його загибелі.
«Він разом з трьома побратимами, врятували 11 цивільних людей з-під завалів та цього котика. Після чого вивели їх в безпечне місце, через заміновану дорогу Донецької обл. (іншої відхідної дороги не було), а коли повертались назад, потрапили під обстріл», — прокоментувала Олена Нойна.
Ініціювала створення муралу дружина Героя, Юлія Мовчан.
Раніше ми писали, що петиція про створення прозорого механізму погодження муралів у Києві набрала голоси.
Фото: «Вечірній Київ».