На Позняках зʼявився мурал, присвячений воїнам-добровольцям

На Позняках за адресою вулиця Анни Ахматової, 4 з’явився новий мурал, присвячений воїнам-добровольцям. За основу взяли фото командира добровольчого батальйону ОУН Олексія Мовчана з позивним «Тінь». Про це повідомляє видання «Вечірній Київ».

Муралісти Віталій Гідеван і Олена Нойна впродовж трьох тижнів працювали на висоті 50-х метрів над стінописом.

За словами художниці, мурал нагадуватиме цивільним, що за кожен наш мирний день військові платять своєю кровʼю.

Автори муралу розповідають, що зобразили військового добровольчого батальйону ОУН Олексія Мовчана з позивним «Тінь». Цей кадр зробили за кілька хвилин до його загибелі.

«Він разом з трьома побратимами, врятували 11 цивільних людей з-під завалів та цього котика. Після чого вивели їх в безпечне місце, через заміновану дорогу Донецької обл. (іншої відхідної дороги не було), а коли повертались назад, потрапили під обстріл», — прокоментувала Олена Нойна.

Ініціювала створення муралу дружина Героя, Юлія Мовчан.

Раніше ми писали , що петиція про створення прозорого механізму погодження муралів у Києві набрала голоси.

Фото: «Вечірній Київ».