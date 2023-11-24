Без Ахматової і Салтикова-Щедріна: у Києві перейменували ще 10 бібліотек

У столиці перейменували ще 10 бібліотек, назви яких пов’язані з російською федерацією та радянською ідеологією.
Про це повідомляє Київська міська рада.
Зокрема, змінили назви таких бібліотек:
- Центральна публічна районна бібліотека імені О. С. Пушкіна — Центральна публічна районна бібліотека «Почайна»;
- бібліотека ім. А. Макаренка для дітей — бібліотека для дітей «Джерело»;
- бібліотека ім. О. Радищева — бібліотека «Всесвіт»;
- Центральна районна бібліотека ім. М. Є. Салтикова-Щедріна — Центральна районна бібліотека «Печерська»;
- бібліотека ім. О. Кошового — бібліотека імені Катерини Білокур;
- бібліотека ім. І. Кудрі — бібліотека «Книголюб»;
- публічна бібліотека імені Анни Ахматової — публічна бібліотека «Сузір’я».
- Також, змінили назви низки бібліотек на Оболоні: бібліотека № 102 отримала назву «Дивосвіт», № 120 перейменували в «Обрій», а № 129 — у «Мрія».
Також мистецький навчальний заклад Печерського району «Дитяча музична школа № 4 ім. Д. Д. Шостаковича» позбувся імені російського композитора.
Раніше ми писали, що в Києві дерусифікували понад 20 бібліотек та шкіл.
Фото: Vlad Voanerges