Без Ахматової і Салтикова-Щедріна: у Києві перейменували ще 10 бібліотек

У столиці перейменували ще 10 бібліотек, назви яких пов’язані з російською федерацією та радянською ідеологією.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Зокрема, змінили назви таких бібліотек:

Центральна публічна районна бібліотека імені О. С. Пушкіна — Центральна публічна районна бібліотека «Почайна»;

бібліотека ім. А. Макаренка для дітей — бібліотека для дітей «Джерело»;

бібліотека ім. О. Радищева — бібліотека «Всесвіт»;

Центральна районна бібліотека ім. М. Є. Салтикова-Щедріна — Центральна районна бібліотека «Печерська»;

бібліотека ім. О. Кошового — бібліотека імені Катерини Білокур;

бібліотека ім. І. Кудрі — бібліотека «Книголюб»;

публічна бібліотека імені Анни Ахматової — публічна бібліотека «Сузір’я».

Також, змінили назви низки бібліотек на Оболоні: бібліотека № 102 отримала назву «Дивосвіт», № 120 перейменували в «Обрій», а № 129 — у «Мрія».

Також мистецький навчальний заклад Печерського району «Дитяча музична школа № 4 ім. Д. Д. Шостаковича» позбувся імені російського композитора.

Раніше ми писали, що в Києві дерусифікували понад 20 бібліотек та шкіл.

Фото: Vlad Voanerges