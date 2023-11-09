Без Пушкіна й Некрасова: у Києві дерусифікували понад 20 закладів освіти і культури

Київрада позбавила російських найменувань 14 закладів освіти та 12 закладів культури в столиці.

Дерусифікували такі назви бібліотек:

ім. В. Котика стане «На Межигірській»;

ім. Ф. Достоєвського носитиме ім’я Г. Сковороди;

ім. М. Лермонтова стане ім. І. Шамо;

ім. О. Новікова-Прибоя носитиме ім’я М. Слабошпицького.

ім. М. Некрасова стане Голосіївською;

«Чапаєвка» втратить цю приставку;

ім. С. Айні стане ім. А. Дімарова;

ім. О. Грибоєдова стане «Бібліотекою на Вишгородській»;

ім. К. Чуковського носитиме ім’я Г. Чубач;

«Дружби народів» стане Етнобібліотекою;

Міська спеціалізована молодіжна бібліотека втратить приставку «Молода гвардія».

Також позбавили російських найменувань такі заклади освіти:

Київська дитяча музична школа № 14 ім. Д. Кабалевського тепер носитиме ім’я Ю. Щуровського;

№ 2 ім. Д. Карбишева стане ліцеєм № 2 ім. Героя України В. Єрка.

Крім того, з назв столичних шкіл приберуть імена М. Кирпоноса, З. Слюсаренка, В. Молчанова, О. Пушкіна, Ю. Гагаріна, І. Кудрі, А. Макаренка, О. Бойченка, К. Гапоненка, М. Громова, І. Хитриченка, В. Кудряшова, С. Ковпака.

Раніше ми писали, що Київрада погодила створення скверу на честь Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла.

Фото: Главком